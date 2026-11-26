Глава МЗС ФРН Вадефуль запевнив, що не сумнівається в тому, що Україна атакує військові цілі і має на це повне право.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг Україну від «географічного» розширення війни з Росією після нещодавніх українських атак на російські судна у Середземному та Балтійському морях.

Під час спілкування з журналістами в Берліні на полях зустрічі зі своїм румунським колегою Даном Некулеску Вадефуль наголосив, що право України на самооборону є беззаперечним, а Берлін її підтримує, пише dpa.

Водночас міністр закликав не допустити війни за межі регіону.

Як відомо, у неділю Україна атакувала морськими дронами кілька російських кораблів у Середземному морі поблизу Лівії, зокрема російський корвет та вантажне судно. Крім того, в інтерв'ю агентству Bloomberg президент Володимир Зеленський розповів, що Україна також завдала удару безпілотником по російському вантажному судну «Спарта II» біля узбережжя Фінляндії в Балтійському морі.

Попри критику, очільник німецького МЗС неодноразово підтвердив підтримку України з боку Німеччини. Він зазначив, що Росія нападає, а Україна захищається, і доки удари спрямовані на військові цілі, вони є легітимними. Вадефуль додав, що не сумнівається в тому, що Україна діє саме так, зокрема й у Балтійському морі.

Проте дипломат підкреслив, що не може підтримувати ескалацію і закликав стримувати конфлікт. За його словами, необхідно запобігти будь-якій загрозі для судноплавства та довкілля в регіоні Балтійського моря, тому сторони зараз ведуть тісні переговори з цього приводу.