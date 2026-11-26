Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла у Стокгольмі через порушенням повітряного простору Польщі.
Про це передає Укрінформ.
Посла Росії викликали для того, щоб Швеція могла висловити протест у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі, що сталося 20 листопада.
У своїй заяві шведське МЗС також засудило плани щодо вбивства громадянина України та США на території Данії.
«Швеція надає всебічну підтримку своїм союзникам – Польщі та Данії. Спроби Росії розколоти Європу та підірвати підтримку України не увінчаються успіхом. Ми продовжуємо підтримувати Україну, що є нашим головним завданням у зовнішній політиці», – зазначила у заяві глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард.
- МЗС Польщі викликало посла Росії. Так Варшава відреагувала на російські ракети і дрон у польському повітряному просторі.
- Зранку 20 листопада, під час російської атаки по території України зафіксували порушення повітряного простору Польщі. На територію країни залетіли дві ракети і дрон.