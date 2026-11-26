В МЗС Швеції також заявили, що продовжують підтримку України.

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Міністерство закордонних справ Швеції викликало російського посла у Стокгольмі через порушенням повітряного простору Польщі.

Про це передає Укрінформ.

Посла Росії викликали для того, щоб Швеція могла висловити протест у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі, що сталося 20 листопада.

У своїй заяві шведське МЗС також засудило плани щодо вбивства громадянина України та США на території Данії.

«Швеція надає всебічну підтримку своїм союзникам – Польщі та Данії. Спроби Росії розколоти Європу та підірвати підтримку України не увінчаються успіхом. Ми продовжуємо підтримувати Україну, що є нашим головним завданням у зовнішній політиці», – зазначила у заяві глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард.