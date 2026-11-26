Найбільше труднощів у переговорах про вступ України до Євросоюзу можуть виникнути в питаннях транспорту, сільського господарства та прав національних меншин, вважають у Варшаві. У відносинах із Польщею окремим викликом стане історична політика.

Про це заявив віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу в Сенаті, пише Укрінформ.

Сікорський сподівається, що до кінця року ЄС відкриє всі переговорні кластери. Водночас він наголосив, що це буде лише початком процесу: Україні мають визначити умови, необхідні для узгодження її інституцій із європейськими.

Реклама

"Процес входження є складним, але ціль варта цього", – сказав очільник польської дипломатії.

Що передувало?

15 листопада відбулося засідання робочої групи високого рівня за участі прем’єр-міністра Сергія Корецького, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос. За підсумками зустрічі Україна та ЄС домовилися активізувати роботу над проміжними критеріями у сферах демократії та верховенства права.

Сторони узгодили конкретні результати реформ і визначили подальші кроки, щоб Україна могла виконати ці критерії в першій половині 2027 року. Кос заявила, що це допоможе наблизити вступ країни до Євросоюзу.

Раніше єврокомісарка припускала, що Україна зможе закрити щонайменше сім із 35 переговорних розділів уже у 2027 році, якщо виконає проміжні критерії у сфері верховенства права.