Угорщина приєднується до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Про це 26 листопада написала у фейсбуці міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Глава українського МЗС Андрій Сибіга привітав це рішення.
Мадяр заявила, що приєднання її країни до цієї коаліції буде сприяти "безпечному поверненню українських дітей, викрадених під час війни, та возз’єднанню сімей".
Доповнення. Глава українського МЗС Андрій Сибіга писав, що Угорщина стала 54-м членом Коаліції, тепер до неї приєднані всі 27 держав Європейського Союзу.
- На початку листопада до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких викрала Росія, приєдналася Словаччина.
- Коаліція започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це - спільна ініціатива України та Канади. Зараз до Коаліції входить близько 50 країн.