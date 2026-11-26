Словаччина не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 млрд євро.

Словаччина не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 млрд євро, але не перешкоджатиме іншим країнам надати позику. Це прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив напередодні саміту ЄС, де обговорюють фінансування України та бюджет блоку.

Заяву Фіцо цитує "Радіо Свобода".

Словацький прем’єр вважає поділ кредиту на військову й цивільну частини "трюком Єврокомісії", адже формально йдеться про одну позику. За його оцінкою, участь у ній коштувала б Словаччині близько 11 млн євро на рік у вигляді відсотків.

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Натомість ці кошти Братислава начебто могла б спрямувати на двосторонню допомогу Україні: постачати цивільну техніку словацького виробництва, дизельне пальне й локомотиви, а також здійснювати аварійні поставки електроенергії.

"Жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово – словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість", – сказав Фіцо.

Водночас прем’єр заявив, що Словаччина не має принципових заперечень проти виділення Україні близько 140 млрд євро безпосередньо з багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Раніше Німеччина попередила, що може заблокувати цей бюджет, якщо всі 27 країн Євросоюзу не долучаться до фінансування кредиту Україні. Крім Словаччини, гарантувати позику не хочуть Угорщина, Чехія та Болгарія.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія долучиться до цивільної частини кредиту ЄС для України обсягом 45 млрд євро, але не виділятиме коштів на зброю. Болгарія планує підтримати невійськову складову позики, яка може становити до 20 млрд євро. Радев пояснив, що країна хоче зосередитися на цивільній допомозі, зокрема через численну болгарську громаду в Україні.