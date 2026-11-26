Упродовж дня, 26 листопада, росіяни понад 50 разів атакували два райони безпілотниками.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Кривому Розі пошкоджені підприємства, складські приміщення, інфраструктура, сільгосптехніка, господарча споруда.
У Зеленодольській, Лозуватській та Карпівській громадах на Криворіжжі противник поцілив по інфраструктурі та складам.
У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитячий садочок та приватний будинок.