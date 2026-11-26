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Упродовж дня, 26 листопада, росіяни понад 50 разів атакували два райони безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Кривому Розі пошкоджені підприємства, складські приміщення, інфраструктура, сільгосптехніка, господарча споруда.

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У Зеленодольській, Лозуватській та Карпівській громадах на Криворіжжі противник поцілив по інфраструктурі та складам.

У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитячий садочок та приватний будинок.

Фото: ДСНС України/Telegram Наслідки атаки на Дніпропетровщині 26 листопада