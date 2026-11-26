Загалом від початку цього року вже зафіксували 249 випадків отруєння.

Майже 40% усіх смертей від отруєння чадним газом у 2026 році припали на перші тижні опалювального сезону.

Про це повідомила ДСНС України.

Загалом від початку цього року вже зафіксували 249 випадків отруєння: 51 людина загинула, зокрема 3 дітей, ще 433 постраждали (із них 160 дітей). Лише з початку опалювального періоду сталося 64 таких випадки, які забрали життя 20 людей, а 109 осіб - постраждали, серед яких 36 дітей.

Медичний директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України Максим Максименко зазначив, що ступінь отруєння залежить від концентрації газу і тривалості його вдихання, а особливо чутливими є діти, вагітні жінки, літні люди та домашні тварини.

За словами Максименка, перші легкі симптоми — головний біль і періодичне запаморочення — можуть нагадувати ГРВІ, але зазвичай не супроводжуються підвищенням температури. За тривалого впливу стан стрімко погіршується: виникають блювання, судоми, втрата свідомості та навіть кома.

Фахівці закликали українців дотримуватися правил експлуатації опалювальних приладів і альтернативних джерел живлення, належної вентиляції приміщень і встановлення датчиків чадного газу.