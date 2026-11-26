США повідомили союзників із НАТО, що відтермінують перегляд своєї військової присутності в Європі і не представлять його до попередньо визначеного терміну — 1 грудня.

Як пише Politico з посиланням на джерела, це питання було на закритому засіданні послів НАТО. Там заступник посла США Скотт Удкірк заявив союзникам, що Вашингтон не встигне презентувати огляд розміщення американських сил у Європі до зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу наступної середи.

Цей перегляд, який у червні анонсував міністр оборони США Піт Гегсет, має оцінити чисельність американських військ у Європі, доступ до військових об'єктів, права на базування та дозволи на проліт. Вашингтон прагне переорієнтувати свою військову активність на інші регіони, зокрема Західну півкулю та Індо-Тихоокеанський регіон.

Минулого тижня в Брюсселі заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі заявляв журналістам, що США все ще сподіваються вкластися в дедлайн до 1 грудня. Тоді Колбі відзначив значний прогрес Німеччини, Польщі, Нідерландів та скандинавських країн у посиленні власної оборони та збільшенні військових витрат.

Дипломати додали, що США не назвали нової дати оголошення перегляду. Однією з причин затримки у Вашингтоні назвали те, що американська сторона досі опрацьовує різноманітні пропозиції союзників щодо надання військових спроможностей, які мають замінити наявну техніку і сили США.