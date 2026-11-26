Дитина сама попросила про порятунок: «Білі Янголи» евакуювали зі Слов’янська дівчину та маломобільних людей

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області.

Поліцейські спільно з капеланом врятували вісьмох цивільних. Дорогою евакуаційна група потрапила під атаку російського безпілотника, але «Білим Янголам» вдалося збити ворожу ціль.

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Інформація про те, що у мікрорайоні Черевківка 15-річна дівчина хоче виїхати з небезпечної зони, надійшла до поліції від її родички. Як з’ясувалося, родина трималася один за одного: літній дідусь відмовлявся залишати дім, бабуся не хотіли кидати його, а мати не погоджувалася оформити довіреність, щоб донька виїхала зі знайомими. Сама ж дівчинка прагнула безпеки й заздалегідь зібрала речі про всяк випадок.

«Білі Янголи» вирушили за вказаною адресою, розшукали й евакуювали дитину. Дівчина записала для поліцейських відео з подякою за порятунок:

«Дякую за вашу доброту, сміливість. Ви дуже багато робите для людей. Завдяки вам я зараз знаходжусь у безпеці і впевнена, що все буде добре».

Під час низки евакуацій екіпаж «Білий Янгол» працював разом із капеланом Християнської служби порятунку Вадимом Гейком. Більшість врятованих – люди старшого віку, яким складно пересуватись. Одну з жінок знайшли на підлозі – вона впала і не могла самостійно підвестися.

Рейси відбувались під постійною загрозою з повітря — у місті одразу три БПЛА вдарили по автомобілю таксі, водій загинув. Під час руху на броньоване авто «Білих Янголів» почав полювати російський дрон. Поліцейські миттєво зреагували, вибігли з авто та влучним вогнем зі стрілецької зброї збили безпілотник.

Евакуація з мікрорайону Хімік ускладнювалася тим, що ворожий дрон завис безпосередньо над переправами. Дочекавшись слушного моменту, група змогла прорватися, після чого поліцейські одразу зателефонували рідним евакуйованих, аби заспокоїти їх, адже зв’язок був відсутній, а телефони в людей розрядилися.

Поліція Донеччини вкотре закликає громадян не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку й вчасно евакуюватися.