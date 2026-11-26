Україна має інформацію від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки!" - закликав президент.
Через постійні ворожі обстріли в деяких регіонах цілодобово працюють бригади енергетиків.
"У Дніпрі надзвичайно складно, у Павлограді, в інших громадах області. Наша Харківщина. Одеса та область. Сумщина, яка постійно під російськими обстрілами та під ударами. Донеччина. Миколаїв та область. Інші наші області. Всюди працюють команди для відновлення", - йдеться в заяві.
Також Зеленський повідомив, що триває робота з європейськими партнерами для постачання в Україну додаткових пакетів зброї. Йдеться зокрема про захист інфраструктури від різних типів дронів.
- Раніше президент заявив, що Росія завершує підготовку до нового масованого удару. За даними розвідки, мішенями знову будуть енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах.