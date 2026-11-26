В п'ятницю, в Україні прогнозують сніг. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
По всій території, крім північної та північно-східної частин, помірний сніг, мокрий сніг, на Закарпатті й півдні країни з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. На Прикарпатті сніжитиме найсильніше.
Температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та півдні країни впродовж доби 2-8° тепла.
На Київщині та в Києві без опадів. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла;
у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°