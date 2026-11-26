Фігурант облаштував приватну СТО у Хмельницькому районі, де сержант та два водії займалися ремонтом машин.

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На Хмельниччині командира військової частини підозрюють у залученні підлеглих до ремонту власних авто замість виконання службових обов'язків.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, із серпня по листопад 2026 року полковник залучав трьох військовослужбовців - сержанта, який очолював підрозділ, та двох водіїв роти матеріально-технічного забезпечення - до ремонту придбаних ним у США автомобілів. За домовленістю з командиром вони замість виконання службових обов’язків працювали на приватній СТО, яку він облаштував у Хмельницькому районі.

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Щоб приховати відсутність підлеглих на службі, фігурант давав вказівки включати їх до складу мобільної вогневої групи, яка мала знищувати ворожі повітряні цілі. Військовослужбовці продовжували отримувати грошове забезпечення.

Під час обшуків правоохоронці вилучили три автомобілі, 11 кузовів ввезених з-за кордону авто, двигуни, запчастини, документи на транспортні засоби, комп’ютерну техніку, 35,3 тис. доларів США, 136 тис. грн та 4,6 тис. євро. На території СТО також виявили військове спорядження, гранати та елементи боєприпасів.

Третій військовослужбовець, причетність якого до схеми встановило слідство, помер незадовго до її викриття.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави. Командира звільнили з посади та перевели в розпорядження командування Повітряних Сил України.