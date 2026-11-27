В керівництві Альянсу про таку зміну нічого не знали.

Президент США Дональд Трамп самовільно змінив текст погодженої Білим домом та офісом НАТО спільної заяви, яку було оприлюднено за підсумками зустрічі республіканця з генсекретарем Альянсу Марком Рютте.

Як пише Politico, спершу йшлося про заклик до Росії утримуватися від будь-яких дій, які призводять до навмисного чи ненавмисного розширення війни. Однак коли Трамп запостив заяву у власній соцмережі Truth Social, там з'явилася одна суттєва поправка - звернення тепер було адресоване не лише державі-агресору, але й Україні.

Представники НАТО анонімно розповіли журналістам, що текст без слова "Україна" було схвалено обома сторонами, тож редакція Трампа викликала в них подив та навіть обурення. Президент США фактично вже не вперше прирівняв нашу країну з Росією у спробі видати себе за посередника та миротворця.