Бойові дії на Донеччині, 124 бойових зіткнення, ворожі обстріли, LB.ua на Мапі рекомендованих медіа. Яким запам’ятається 1737-й день повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Україна має інформацію від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару, заявив президент Володимир Зеленський.

"Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки!" - закликав президент.

Через постійні ворожі обстріли в деяких регіонах цілодобово працюють бригади енергетиків.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 124 бої.

Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 листопада – в новині.

Російський безпілотник атакував головний корпус Харківського авіаційного інституту. Удар припав на університетський музей, розташований на третьому поверсі. Пожежа виникла одразу на двох поверхах будівлі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Четверо працівників ХАІ постраждали. Усіх доправили до лікарні. Загиблих немає.

У межах репатріаційних заходів в Україну доправили тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Особу кожного загиблого встановлюватимуть слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ.

До повернення тіл долучилися Координаційний штаб, СБУ, Збройні сили, МВС, Офіс омбудсмана, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони. У штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння.

Реклама

Упродовж дня росіяни атакували безпілотниками два райони Дніпропетровщини понад 50 разів.

Пошкоджені підприємства, складські приміщення, інфраструктура, сільгосптехніка, дитячий садочок та приватний будинок.

Інтернет-видання "Лівий берег" (LB.ua) увійшло до Мапи рекомендованих медіа від Інституту масової інформації та "Детектор медіа" - онлайн-карти, де зібрані журналістські проєкти з усієї країни, які найбільше відповідають стандартам журналістики.

Загалом за результатами другого півріччя 2026 року до інтерактивної Мапи рекомендованих медіа увійшли 317 редакцій з усіх регіонів. Це на 12 медіа більше, ніж у першому півріччі. Із мапою докладніше можна ознайомитися на сайті.

"За результатами другого півріччя 2026 року Мапа включила 258 онлайн-медіа, девʼять регіональних центрів журналістських розслідувань, 23 радіо та 27 телеканалів", - йдеться в повідомленні.

Більше інформації – в новині.

Університет Короля Данила уклав меморандум про партнерство з виданням «Лівий берег». Участь у підписанні взяла шеф-редакторка видання Соня Кошкіна, повідомляється на сторінці УКД.

Домовленості передбачають залучення фахівців видання до проведення лекцій, практикумів, тренінгів, роботи в атестаційних комісіях, а також - спільні форуми, конференції і відкриті зустрічі. В університеті переконані, що співпраця з LB.ua відкриває для студентів вихід у реальне медіасередовище.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!