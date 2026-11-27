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У ніч на 27 листопада, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них – реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами з напрямків Орла, Міллерова, Курська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька і Криму.

Зафіксовано влучання на 27 локаціях і падіння уламків ще на чотирьох. Про це повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера та дронів інших типів», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили Telegram Відбиття атаки

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.