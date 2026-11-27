Президент України Володимир Зеленський у Києві дав велике інтерв'ю BBC, в якому відреагував на спробу свого американського колеги Дональда Трампа позиціонувати свої відносини з диктатором Путіним як дружбу.

Зеленський назвав "дивними" публікації господаря Білого дому, в яких він акцентовано називав Путіна своїм другом. На думку українського лідера, з агресором та вбивцею неможливо дружити - це те саме, що під час Другої світової війни оголосити себе другом Адольфа Гітлера.

Президент визнав, що останній раунд переговорів у тристоронньому форматі не приніс значного прогресу: "Чим більше ми дізнаємося, тим більше проблем". Зеленський дорікнув США, що "намагатися бути нейтральними з агресором - це підтримувати вбивства, збільшення жертв, це неправильно".

За словами глави держави, дефіцит перехоплювачів для балістики є "дуже, дуже великим", а це означає втрачені людські життя. Зеленський "має запитання до США" через те, що у Вашингтоні зосередились на Близькому Сході і більше допомагають країнам цього регіону, ніж Україні. Він прагне бачити "справді здатних допомогти союзників, які будуть тиснути на Росію".