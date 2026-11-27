Через штормову погоду на обох узбережжях Сполучених Штатів просто в День подяки скасовано сотні авіарейсів, понад тисяча перенесені, а в одному з головних аеропортів країни затоплено злітно-посадкову смугу.

Як пише BBC, негода одночасно вдарила як на сході, так і на заході Америки, спричинивши великі проблеми з транспортом. Тисячі людей у перший день довгих вихідних не змогли потрапити до рідних. В аеропорту Вашингтона імені Рональда Рейгана вода буквально накрила злітно-посадкову смугу, зробивши неможливим авіатрафік.

Шторми також призвели до проблем з електропостачанням: понад 840 тисяч абонентів залишилися без світла. На вулицях від сильних вітрів падають дерева, а синоптики називають цей День подяки найбільш дощовим та вітряним за весь час спостережень.