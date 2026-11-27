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Новошахтинський НПЗ зупинив роботу через пошкоджене обладнання внаслідок атаки.

Про це повідомила українська оборонна компанія Fire Point.

На супутникових знімках Новошахтинського НПЗ після атаки 23 листопада видно сліди пожежі на території резервуарних парків, які були захищені вантажними контейнерами.

Також, як зазначає Fire Point, на знімках зафіксовано пошкодження установок первинної переробки нафти. Завод зупинив роботу для проведення ремонтних робіт.