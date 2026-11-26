Вибори в Туреччині відбудуться у 2028 році, однак їх можуть провести дещо раніше від запланованого терміну в травні.

Як пише Reuters, про це в четвер заявив віцепрезидент країни Джевдет Їлмаз. За його словами, правлячий альянс домовився про повторне висунення президента Реджепа Таїпа Ердогана кандидатом на посаду глави держави.

«Вибори відбудуться у 2028 році. Обговорюється питання, чи можна провести їх на місяць або два раніше. Їх можуть дещо перенести на більш ранній термін», – сказав Їлмаз.

За його словами, в альянсі вже є консенсус щодо повторного висунення Ердогана кандидатом.