Вибори в Туреччині відбудуться у 2028 році, однак їх можуть провести дещо раніше від запланованого терміну в травні.
Як пише Reuters, про це в четвер заявив віцепрезидент країни Джевдет Їлмаз. За його словами, правлячий альянс домовився про повторне висунення президента Реджепа Таїпа Ердогана кандидатом на посаду глави держави.
«Вибори відбудуться у 2028 році. Обговорюється питання, чи можна провести їх на місяць або два раніше. Їх можуть дещо перенести на більш ранній термін», – сказав Їлмаз.
За його словами, в альянсі вже є консенсус щодо повторного висунення Ердогана кандидатом.
- Суд у Туреччині заборонив головному опоненту Ердогана займатися політикою. Якщо вирок набуде чинності, економічний центр Туреччини може очолити представник керівної коаліції президента.