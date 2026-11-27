Міністр війни США Піт Геґсет, за інформацією BBC, пов'язав своє духовне життя із церквою, ідеолог якої називає патріархат "Божим задумом" і вимагає скасувати 19-ту поправку до конституції США, яка гарантувала жінкам рівне виборче право з чоловіками.

Пастор Дуг Вілсон у листопаді проводив спільну молитву у Пентагоні. Геґсет називає його своїм наставником і відвідує служби "Конфесії реформованих євангельських церков" - релігійної спільноти, співзасновником якої став Вілсон.

Сам себе клірик називає "християнським націоналістом" і проповідує усунення жінок з багатьох суспільних ролей, перетворення США на теократію, криміналізацію одностатевих стосунків, повну заборону абортів та неможливість для іновірців обіймати державні посади. Жінки з його оточення голосують на виборах, за словами пастора, тільки для того, щоб зменшити шанси на перемогу лібералів.

Окрім Геґсета, до консервативних та фундаменталістських християнських рухів належать і інші співробітники Пентагону, а також деякі члени уряду Дональда Трампа з інших міністерств.