Під атакою були об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури.

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Минулої доби, 26 листопада, росіяни атакували об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури на Житомирщині. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Також під обстрілом опинились приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.

Внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізували.

Знищено цивільні автомобілі, пошкоджено приватні житлові будинки.

Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі, які вже ліквідували.