Минулої доби, 26 листопада, росіяни атакували об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури на Житомирщині. Є постраждалі.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Також під обстрілом опинились приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.
Внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізували.
Знищено цивільні автомобілі, пошкоджено приватні житлові будинки.
Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі, які вже ліквідували.
- Вночі війська РФ атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру Вінниччини. Є пошкодження.