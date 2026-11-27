Це означає, що військові втратили можливість збивати реактивні шахеди перехоплювачами над окупованою територією.

Американська система супутникового зв'язку Starlink та її військова програма Starshield досі працюють з обмеженнями над окупованою територією України. Про це в опублікованому 27 листопада інтерв'ю BBC повідомив президент Володимир Зеленський.

За Starshield відповідає Пентагон, але з'ясувати, хто саме ухвалив рішення обмежити роботу для частини України так і не вдалося. Зеленський пояснив, що кожна зі сторін перекладає відповідальність.

«Технічно (рішення про обмеження ухвалила. – Ред.) SpaceX, політично – я не знаю, справді не знаю. Це як пінпонг. Ми запитуємо одну сторону, вона каже, що це інша», – повідомив президент.

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Неможливість використовувати Starlink на високій швидкості означає обмеження спроможностей збивати російські реактивні дрони, що через окуповані землі летять вглиб України. Військові, які поспілкувалися з BBC, пояснили, що перехоплювачі БпЛА більше не можуть наздогнати шахеди над окупованою територією.

Обмеження Starlink

Вперше про обмеження швидкості роботи Starlink Україна повідомила 14 жовтня, і діяло воно близько десяти днів. Американці раптово знизили швидкість до 161 кілометрів на годину – тобто до тієї, з якою працює комерційна програма. Starlink, а не військова Starshield.

Це призвело до втрати можливості збивати реактивні дрони, що рухаються зі швидкістю в 600 км/год, перехоплювачами. Цими дронами росіяни активно б'ють по цивільних будівлях в Україні.

Обмеження діяло саме для України, оскільки ці ж самі Starlink в сусідній країні Євросоюзу працювали на швидкості понад 180 кілометрів на годину. Білий дім і SpaceX не змогли сказати, хто ухвалив рішення обмежити Україну.

Після відновлення Starshield працювала повноцінно менше місяця. Швидкість впала для окупованої території та уздовж кордону всередині листопада, на тижні, коли Україна, Росія і США проводили тристоронні переговори.