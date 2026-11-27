Найбільше ворожих атак було в Сумському та Шосткинському районах.

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Упродовж доби війська РФ здійснили майже 60 обстрілів на Сумщині у 22 населених пунктах та 15 територіальних громадах області. Найбільше ворожих атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Постраждала жінка.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У ніч на 27 листопада росіяни вдарили безпілотник по п'ятиповерховому житловому будинку в Глухові. Поранена 59-річна місцева жителька. Пошкоджено вікна та фасад будівлі. Як зазначив голова Шосткинської РВА Андрій Бєляєв, ворог посилює атаку дронами на прикордонні Шосткинського району.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби на території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, гуртожиток навчального закладу.