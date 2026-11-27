Він за 20 тисяч доларів США обіцяв вплинути на рішення військового командування та ВЛК, щоб перевести військового медика з фронту.

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину військовослужбовця, який за 20 тис. доларів США обіцяв вплинути на рішення військового командування та ВЛК, щоб перевести військового медика з фронту.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Військового мали нібито перевести з передової до тилової частини на Київщині, а згодом звільнити його зі служби за станом здоров’я.

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На момент злочину засуджений працював водієм одного з керівників Адміністрації Держприкордонслужби України.

Упродовж жовтня 2024-го – січня 2025 року він домовлявся про “послуги” зі співмешканкою медика, який евакуйовував поранених із передової. Спочатку обіцяв допомогти за меншу суму, але згодом підвищив ціну до 20 тисяч доларів і вимагав якнайшвидшої оплати.

Жінка звернулася до правоохоронців. 4 лютого 2025 року військовослужбовця затримали в Києві одразу після отримання грошей. Перед зустріччю він навіть замінив номерні знаки на автомобілі, намагаючись приховати свої дії.

Під час розслідування в його телефоні також виявили листування щодо оформлення інвалідності для уникнення служби, незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон і переведення військових із бойових підрозділів до тилу за гроші.

У суді чоловік заперечував вину, стверджуючи, що гроші призначалися для купівлі автомобіля. Однак записи переговорів, листування, показання свідків та інші докази спростували його версію.

29 жовтня 2026 року Деснянський районний суд Києва визнав його винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив два роки позбавлення волі.