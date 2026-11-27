В ніч на 27 листопада війська РФ завдали комбінованого удару по Ізюму на Харківщині із застосуванням РСЗВ та безпілотників. Є загибла та постраждалі.
Про це повідомили в Ізюмській МВА.
Внаслідок атаки пошкоджені декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства, декілька автомобілів.
Під час повторної атаки сталось загорання господарчої споруди, пошкоджені сусідні будинки та зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок в південній частині міста. Виникла пожежа.
Відомо про загиблу та 6 постраждалих. На місці одного з прильотів виявили тіло жінки.
- В ніч на 27 листопада росіяни вдарили безпілотником по Дергачах на Харківщині. Дрон упав на територію гаражного кооперативу. Внаслідок атаки пошкоджені гаражі, паркани, а також приватний будинок поблизу.