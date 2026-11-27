Росіяни вдарили по місту із застосуванням РСЗВ та безпілотників.

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Наслідки атаки по Ізюму в ніч на 27 листопада

В ніч на 27 листопада війська РФ завдали комбінованого удару по Ізюму на Харківщині із застосуванням РСЗВ та безпілотників. Є загибла та постраждалі.

Про це повідомили в Ізюмській МВА.

Внаслідок атаки пошкоджені декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства, декілька автомобілів.

Під час повторної атаки сталось загорання господарчої споруди, пошкоджені сусідні будинки та зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок в південній частині міста. Виникла пожежа.

Відомо про загиблу та 6 постраждалих. На місці одного з прильотів виявили тіло жінки.