За словами президента США, Володимир Путін був дуже ображений через те, що Росія покинула "Велику вісімку".

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росію помилково виключили з G8. На його думку, якби країна залишилася у форматі, нинішньої війни проти України могло б не бути.

Про це він сказав журналістам у Мар-а-Лаго на День подяки.

Трампа запитали, чи очікує він Володимира Путіна на саміті в Доралі. Президент відповів, що не знає, чи приїде російський президент, але той міг би долучитися, хоча така перспектива сподобалася б не всім.

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Трамп заявив, що Путін був ображений через виключення Росії з G8. Він також розкритикував нинішній формат G7: за його словами, на зустрічах країн групи постійно говорять про Росію та Україну, тож він не розуміє, чому Путіна немає за столом переговорів.

Росію виключили з G8 після анексії Криму. Трамп поклав відповідальність за це рішення на адміністрацію Барака Обами, Канаду та кілька інших країн і сказав, що сам проголосував би проти виключення. Він додав, що вважав групу сильнішою за участі Росії.

"І тепер це G7. І, чесно кажучи, усе, що ми робимо, – це говоримо про Росію. Я кажу: "Чому його тут немає?" Але президент Обама і, як ви знаєте, Канада не хотіли його, і Сполучені Штати не хотіли його", – сказав глава Білого дому.

На думку Трампа, збереження членства РФ начебто могло б запобігти війні.