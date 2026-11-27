Президент Володимир Зеленський заявив, що антикорупційні органи «не мають» до нього запитань. Про це він сказав у інтерв'ю BBC у відповідь на запитання, чи знає він, хто такий «Вова», що фігурує на «плівках Міндіча».

«Вову» згадували підозрювані по справі «Мідас», яким інкримінують відмивання коштів на будівництві елітного котеджного містечках в Козині. Один з будинків, за даними журналістів УП, призначався «Вові», один – ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову, ще два – ексголові ОП Андрію Єрмаку і бізнесмену, співвласнику студії «Квартал 95» Тимуру Міндічу.

«Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь», – сказав Зеленський.

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Про те, що президент не фігурує в розслідуванні, керівники НАБУ і САП повідомляли в травні, тобто через більш ніж пів року від оприлюднення інформації про справу «Мідас». Водночас президент має недоторканість до кінця каденції.

Також Зеленський прокоментував заяву голови САП Олександра Клименка про тиск СБУ на антикорупційні органи. Він сказав, що «є питання» до представників спецслужб, але антикорупційні органи є незалежними.

«Ми часто спілкуємося з ними. Коли вони хочуть поговорити зі мною, вони приходять до мого офісу. Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями. І це дуже важливо. Але знову ж таки, є питання і до спецслужб. Ідеться не про інституцію як таку. Давайте поважати тих сотні співробітників спецслужб, які загинули під час цієї війни. Саме вони атакували Кримський міст і багато різних російських кораблів», – сказав президент.

Зеленський додав, що він намагається допомагати всім інституціям і бути президентом, а не прихильником якоїсь установи.