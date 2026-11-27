Міністр заявив, що Україну з Лівією пов'язують "гарні дружні відносини".

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з в.о. міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Лівії Тагером Салемом Аль-Бауром щодо останніх подій біля узбережжя Лівії.

Про це повідомили в МЗС України.

Сибіга запевнив, що Україна повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а також зусилля з возз’єднання країни.

“Україну з Лівією пов’язують давні дружні зв’язки. Ми поважаємо лівійський народ і готові поглиблювати двосторонні відносини", - йдеться в заяві.

Під час розмови український міністр зазначив, що жодна з дій України ніколи не була спрямована проти Лівії чи лівійського народу, а лише проти російських військових об’єктів, які Росія безпосередньо використовує у війні проти України.

“Ми не маємо наміру поширювати війну Росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну", - заявив Сибіга.

22 листопада у лівійському порту в Бенгазі стався вибух на російському військовому кораблі. Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що російський корвет “Меркурій” поблизу берегів Лівії потопили українські морські безпілотники.