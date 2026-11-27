Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків.

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Минулої доби росіяни вбили і поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила людину у Слов'янську.

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Ще 3 людини у місті отримали поранення.

У Національній поліції повідомили, що за добу правоохоронці зафіксували 1 372 удари по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували місто Слов’янськ і селище Олександрівка.

Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків.

На Слов’янськ росіяни скинули дві бомби "КАБ-250" – вбили людину, ще трьох цивільних поранили. Пошкоджено 13 багатоквартирних і 16 приватних будинків.

В Олександрівці внаслідок влучання FVP-дрона у приватному секторі згоріла господарська споруда.

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4496 осіб і поранили 11054. Це цифри подані без урахування Маріуполя та Волновахи.