Через російські атаки частина споживачів у шести областях залишилася без світла.

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Унаслідок ударів по підстанціях і розподільних мережах знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській і Херсонській областях.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Найскладніше – на Дніпропетровщині та Херсонщині, де без електропостачання залишилася значна частина споживачів. Енергетики працюють над відновленням, однак повторні обстріли й повітряні тривоги заважають ремонтним бригадам і подовжують роботи.

На Дніпропетровщині через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі запровадили аварійні відключення. Повернутися до прогнозованих графіків обіцяють після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У більшості регіонів 27 листопада діють погодинні графіки відключень для населення, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності. Актуальну інформацію щодо відключень радять перевіряти в повідомленнях місцевих операторів систем розподілу.