Відбулось засідання Енергетичного штабу, де ключовим питанням була ситуація з електропостачанням в Дніпрі та області.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Через прицільні російські атаки по ключових підстанціях та розподільних мережах є пошкодження та обмеження електропостачання", - зазначив Шмигаль.
Енергетики цілодобово працюють над поверненням світла, проте ситуація ускладнюється тим, що росіяни завдають повторних ударів.
Для Дніпропетровської області спрямують ще 7 потужних дизельних генераторів, зокрема для потреб міста Дніпра. Від початку цього року Дніпру та області передали 571,4 тонн устаткування.
"Важливо забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури в умовах вимушених відключень електропостачання. Також опрацюємо на Уряді виділення коштів ОВА для закупівлі дизелю", - додав Шмигаль.
На засіданні обговорили також резервні схеми електропостачання, можливості оперативного перепідключення споживачів та перерозподілу навантаження. Серед інших питань - розвиток розподіленої генерації. Шмигаль доручив прискорити встановлення й підключення газових установок.
- Для стабілізації ситуації на Дніпропетровщині електроенергію подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин – без. Ситуація зі світлом особливо складна у містах Дніпро, Самар та Павлоград.