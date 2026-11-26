Від початку цього року для регіону передали понад 571 тонну устаткування.

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Відбулось засідання Енергетичного штабу, де ключовим питанням була ситуація з електропостачанням в Дніпрі та області.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Через прицільні російські атаки по ключових підстанціях та розподільних мережах є пошкодження та обмеження електропостачання", - зазначив Шмигаль.

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Енергетики цілодобово працюють над поверненням світла, проте ситуація ускладнюється тим, що росіяни завдають повторних ударів.

Для Дніпропетровської області спрямують ще 7 потужних дизельних генераторів, зокрема для потреб міста Дніпра. Від початку цього року Дніпру та області передали 571,4 тонн устаткування.

"Важливо забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури в умовах вимушених відключень електропостачання. Також опрацюємо на Уряді виділення коштів ОВА для закупівлі дизелю", - додав Шмигаль.

На засіданні обговорили також резервні схеми електропостачання, можливості оперативного перепідключення споживачів та перерозподілу навантаження. Серед інших питань - розвиток розподіленої генерації. Шмигаль доручив прискорити встановлення й підключення газових установок.