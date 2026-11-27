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У ніч проти 27 листопада російські війська завдали ударів по залізниці, енергетичних об’єктах, підприємствах і житлових будинках у дев’яти областях. Одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

На Дніпропетровщині під обстріл потрапили залізничні станції у Кривому Розі та Кам’янському, а також дві вугільні шахти. Пошкоджено тепловози.

На Вінниччині й Кіровоградщині росіяни атакували електропідстанції, зокрема ті, що забезпечують роботу залізниці. У Запоріжжі, Київській і Миколаївській областях пошкоджені виробничі та складські приміщення.

В Ізюмі на Харківщині після атаки дронів загорівся багатоквартирний будинок, постраждали п’ятеро людей. На Одещині пошкоджено приватний будинок, а на Сумщині – гуртожиток і житловий будинок.

Фото: ДСНС Хмельницької області

Фото: ДСНС Хмельницької області

Фото: ДСНС Житомирської області