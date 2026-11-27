Нардепи під час години запитань до уряду запитали, чи врахував Кабмін зауваження про необхідність збільшити виплати захисникам.

Кабмін має бажання збільшити базове забезпечення військовослужбовців, але є обмеження через брак фінансів. Про це прем'єр Сергій Корецький повідомив сьогодні під час години запитань до уряду.

Він сказав, що на збільшення базового грошового забезпечення військових, що нині становить трохи більше 20 000 гривень, потрібно десятки мільярдів гривень щомісяця. Корецький додав, що в військових є «надбавки і додаткові виплати».

«І, безумовно, середня величина, яку отримує воїн, який мобілізований і який в армії, безумовно, суттєво вища. Вона відрізняється від роду задач і місця перебування: чи це лінія бойового зіткнення, чи це тилові якісь організаційні, адміністративні речі», – сказав він.

Уряд працює над тим, щоб знайти ресурси і збільшити базове грошове забезпечення.