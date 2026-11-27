До 2036 року росіяни планують розгорнути в космосі 240 апаратів нової системи "Інносеть".

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Росія розробляє ще одну систему супутникового зв’язку для армії - "Інносеть".

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Times.

За його словами, розробкою нової супутникової мережі займається компанія “Геоскан”, яка базується у Санкт-Петербурзі.

До 2036 року росіяни мають намір розгорнути в космосі 240 апаратів цієї системи.

Тим часом план Росії щодо “Рассвета” — вивести на орбіту 924 супутники до 2 035 року. Представник ГУР зазначив, що розгортання російських низькоорбітальних супутникових мереж становить глобальну загрозу.

“(За умови повноцінного розгортання системи “рассвєт”) росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б москві застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря — у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході”, — заявив Вадим Скібіцький.