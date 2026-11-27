Мешканці низки повітів отримали повідомлення про повітряну тривогу.

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У Львові зміниться оповіщення про тривогу

27 листопада вранці в Естонії піднімали винищувачі НАТО через загрозу дронів. Мешканці низки повітів отримали повідомлення про повітряну загрозу.

Про це передає ERR.

О 6:40 ранку Армія оборони надіслала тривогу про повітряну загрозу до повітів Південно-Східної та Південної Естонії.

До зони потенційної небезпеки увійшли повіти Тарту, Йигева, Вільянді, Валга, Виру та Пилва.

Сили оборони Естонії оголосили, що загроза минула о 7:24 ранку.