27 листопада вранці в Естонії піднімали винищувачі НАТО через загрозу дронів. Мешканці низки повітів отримали повідомлення про повітряну загрозу.
Про це передає ERR.
О 6:40 ранку Армія оборони надіслала тривогу про повітряну загрозу до повітів Південно-Східної та Південної Естонії.
До зони потенційної небезпеки увійшли повіти Тарту, Йигева, Вільянді, Валга, Виру та Пилва.
Сили оборони Естонії оголосили, що загроза минула о 7:24 ранку.
- Напередодні Румунія піднімала винищувачі через повітряну ціль біля кордону з Україною