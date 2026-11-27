Згідно з офіційними результатами парламентських виборів у Новій Зеландії, Національна партія чинного прем'єр-міністра Крістофера Лаксона опинилася у непростій ситуації.

Як пише BBC, політсила отримала 40 представників, а разом з партнерами влада набирає 65 голосів - і це рівно половина у законодавчому органі на 130 місць. Тобто для більшості і спокійного формування нового уряду Лаксону забракло лише одного портфеля.

За таких обставин несподіваний "золотий мандат" дістався центристам з партії "Можливість". Їхні сім голосів, що є другим найгіршим результатом на виборах серед тих, хто пройшов до парламенту, будуть вирішальними для коаліційних переговорів.

Якщо Національній партії не вдасться домовитися з центристами, країна, ймовірно, змушена буде піти на повторні вибори. Опозиційна партія лейбористів не здатна сформувати коаліцію, навіть якщо збере разом усі політсили, що не входять у владний блок.