Вранці в п’ятницю невідомий безпілотник ненадовго перетнув повітряний простір Латвії. У відповідь підняли винищувачі НАТО та направили дрон-перехоплювач, повідомили латвійські збройні сили.
Про це пише Reuters.
Спершу повітряну тривогу оголосили в муніципалітеті Лудза на сході країни, а невдовзі її скасували. Згодом попередження про нижчий рівень загрози запровадили в сусідньому муніципалітеті Балві, розташованому північніше, але також відмінили.
Інцидент стався на тлі атаки безпілотників у Ленінградській області Росії. Її губернатор Олександр Дрозденко заявив, що російська сторона збила понад 40 дронів.
- Вранці 27 листопада повітряну тривогу через загрозу дронів оголошували і в південних та південно-східних повітах Естонії. За даними ERR, винищувачі НАТО підняли в повітря, а повідомлення про небезпеку для мешканців шести повітів скасували за 44 хвилини.