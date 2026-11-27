Тривогу оголошували у двох східних муніципалітетах, але згодом скасували.

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Вранці в п’ятницю невідомий безпілотник ненадовго перетнув повітряний простір Латвії. У відповідь підняли винищувачі НАТО та направили дрон-перехоплювач, повідомили латвійські збройні сили.

Про це пише Reuters.

Спершу повітряну тривогу оголосили в муніципалітеті Лудза на сході країни, а невдовзі її скасували. Згодом попередження про нижчий рівень загрози запровадили в сусідньому муніципалітеті Балві, розташованому північніше, але також відмінили.

Інцидент стався на тлі атаки безпілотників у Ленінградській області Росії. Її губернатор Олександр Дрозденко заявив, що російська сторона збила понад 40 дронів.