Французькому актору не вдалося домогтися скасування рішення про притягнення його до суду.

Французькому актору Жерару Депардьє не вдалося домогтися скасування рішення про притягнення його до суду за звинуваченнями у зґвалтуванні, повідомляє DW.

У четвер Апеляційний суд Парижа постановив, що Депардьє має постати перед судом у зв’язку з імовірним зґвалтуванням та сексуальним насильством, що сталися 7 серпня 2018 року.

Водночас суд відхилив звинувачення, що стосувалися другого інциденту, який трапився через шість днів.

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Депардьє все ще має можливість звернутися до вищої судової інстанції. Його адвокатка Дельфін Мейє повідомила агентству Associated Press, що не погоджується з рішенням суду, хоча й не уточнила, чи оскаржуватиме його у найвищому суді Франції, який розглядає цивільні та кримінальні справи.

Це рішення було ухвалене лише через два тижні після того, як 77-річний Депардьє відкликав апеляцію на вирок у іншій справі, де його було визнано винним у сексуальному насильстві.

Він погодився на покарання у вигляді 18 місяців умовного ув’язнення та публічно перепросив.

У чому звинувачують Депардьє?

Актриса, якій на той момент було 22 роки, звинуватила Депардьє у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, що, за її словами, сталися в його паризькій квартирі 7 та 13 серпня 2018 року. На момент імовірних подій Депардьє було 69 років.

Через кілька днів вона звернулася до поліції із заявою. Депардьє відкидає звинувачення, стверджуючи, що все відбувалося за взаємною згодою.

Минулого року було ухвалено рішення про проведення судового розгляду за цими звинуваченнями. Якщо справа дійде до суду, Депардьє може загрожувати до 20 років ув’язнення.