Прем’єр-міністр, соціаліст Педро Санчес, найімовірніше, не зможе продовжити своє восьмирічне перебування при владі.

Лідери провідних політичних партій Іспанії востаннє звернулися до виборців під час напружених теледебатів напередодні парламентських виборів у неділю, у центрі уваги яких опинилася житлова криза в країні.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з результатами опитувань, прем’єр-міністр, соціаліст Педро Санчес, найімовірніше, не зможе продовжити своє восьмирічне перебування при владі.

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Дебати, що відбулися в четвер увечері, стали кульмінацією виборчої кампанії. Її головним символом став не стільки зміст промов політиків, скільки “гучний дзвін ключів від житла – своєрідний протест громадян”. Труднощі, з якими стикаються багато іспанців, намагаючись знайти доступне житло, призвели до масових демонстрацій на площах по всій країні.

Поштовхом до протестів у вересні стало виселення – і подальша смерть у лікарні – 87-річної Марікармен Абаскаль. Вона не могла дозволити собі потроєння орендної плати в Мадриді.

Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер консервативної “Народної партії” (PP), який має шанси змінити Санчеса на посаді, пообіцяв глядачам збудувати мільйон нових помешкань.

“Народна партія”, яка, за прогнозами, може отримати найбільшу кількість голосів (хоча й з незначним відривом), імовірно, сформує уряд разом із ультраправою партією “Vox”, що наразі посідає третє місце в опитуваннях.

Якщо це станеться, то вперше за 50 років іспанської демократії – після падіння диктатури Франко – до влади на національному рівні прийдуть ультраправі сили.

Лідер партії “Vox” Сантьяго Абаскаль під час дебатів заявив, що лише він переймається долею тих, хто найбільше потребує житла.

Санчес оголосив дострокові вибори після того, як Конгрес відхилив його термінові реформи у сфері житла.

Згодом через постійний парламентський комітет вдалося провести оновлену версію, яка обмежує виселення та встановлює граничні межі підвищення орендної плати. Проте опоненти стверджують, що він мав вісім років на вирішення цієї проблеми, але зазнав цілковитої невдачі.