Після виявлення зламу на Cloud One призупинили частину робіт і заблокували оновлення програм. Хто стоїть за атакою та чи викрали дані, поки невідомо.

Хакери зламали Cloud One – одну з найбільших хмарних платформ американських військових, якою користуються Повітряні сили США.

Про це пише Reuters.

Проникнення виявили приблизно місяць тому під час робіт із модернізації системи. Cloud One об’єднує ресурси Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet і підтримує низку військових застосунків.

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Серед них – системи для управління даними про персонал і виплати, логістики та технічного обслуговування. Платформа також обробляє дані радарів протиповітряної оборони Північної Америки й відстежує боєприпаси на більш ніж 200 об’єктах ВПС США у світі.

Після виявлення зламу частину робіт на платформі призупинили. Зокрема, зупинили перенесення на Cloud One адміністративних застосунків, а оновлення програм, які вже працюють у системі, заблокували.

Доступ міг дозволити перевіряти стан військових літаків

За даними джерел Reuters, деякі користувачі втратили права адміністратора. Зловмисники використали вразливість програмного забезпечення, щоб отримати доступ до керівного рівня системи. Такий доступ теоретично міг дозволити їм перевіряти, зокрема, стан військових літаків і переміщення запасних частин. Водночас невідомо, чи робили вони це.

До оцінювання наслідків залучили Кіберкомандування США. Повітряні сили США не коментували безпеку конкретних мереж, але заявили, що вживають заходів для захисту інформації, систем і своїх оперативних можливостей.

Що передувало?

Раніше американські медіа писали і про нову кібератаку на ФБР. За даними CNN, зловмисники отримали доступ до загальнонаціональної бази кримінальних правопорушень, де зберігаються дані про обвинувачених і засуджених, слідчі матеріали, а також ордери на арешт і обшук. Це була вже друга за осінь атака на бюро з витоком конфіденційної інформації.

У вересні хакери також викрали персональні дані співробітників ФБР. Тоді агенти скаржилися медіа, що керівництво не повідомило їм, чиї саме дані опинилися у зловмисників і що вдалося захистити. У США останніми тижнями фіксували й інші збої та інциденти в роботі цифрових систем і сервісів.