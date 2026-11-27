Українська компанія Rovertech розробила нову версію пожежного наземного роботизованого комплексу — ZMIY Пожежний 2.0. Його спроєктували у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), врахувавши потреби рятувальників під час роботи в небезпечних умовах, зокрема за відсутності зв'язку та освітлення. Робот також отримав обладнання для евакуації постраждалих. Про це повідомляє «Оборонка» з посиланням на виробника.

За даними розробників, платформа важить 1300 кг, розвиває швидкість до 8 км/год і має запас ходу від 20 до 40 км — залежно від навантаження на систему освітлення та лебідку. Номінальна вантажопідйомність НРК становить 500 кг, однак, за даними компанії, під час випробувань він витримував навантаження до 1,5 тонни. Власне тягове зусилля комплексу — 1000 кг, а зусилля лебідки становить 1500–2000 кг за умови фіксації платформи.

Для гасіння пожеж робот обладнали лафетним стволом із кутами наведення 110° по вертикалі та 130° по горизонталі. За робочого тиску 11 бар (розрахунковий — 16 бар) і витрати води 50 л/с він може подавати струмінь на відстань до 50 метрів за безвітряної погоди. Для захисту від перегріву платформу оснастили шістьма спринклерами — по три форсунки зрошення з кожного боку. Їхня загальна витрата води становить 30 л/хв.

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Лафетний ствол також виконує функцію точки зв'язку: на ньому закріплена антена. Саму платформу обладнали бампером-тараном для роботи на завалах і двома допоміжними трапами, які допомагають вибиратися з багнюки. Під'єднання пожежних рукавів перенесли в задню та середню частини корпусу. За словами розробників, таке компонування покращило прохідність НРК під тиском води.

Крім того, робот отримав кузов із дверцятами та відкидний лежак для евакуації постраждалих. Для роботи в умовах обмеженої видимості передбачене кругове освітлення з прожектором із кутом охоплення 140°. Систему спостереження складають три камери: тепловізійна, широкоформатна та вузькоформатна.

Керування комплексом побудоване на гібридній мультиканальній архітектурі зв'язку з автоматичним моніторингом якості сигналу. Система може безшовно перемикатися на резервні канали передавання даних, забезпечуючи керування на ближніх, середніх і наддалеких дистанціях.

Оператор керує роботом із портативної наземної станції, яку можна розгорнути за принципом «з коробки». Для початку роботи достатньо підняти антену, під'єднати кабель і живлення. Після цього, за словами представників компанії, вивести НРК на колеса можна менш ніж за дві хвилини.

За словами менеджера партнерств Rovertech Валерія Саваріна, перша версія робота була призначена передусім для доставки пожежного рукава та води й точкового подання струменя. Її створили на базі звичайного логістичного НРК, додавши сервопривід для повороту ствола вгору-вниз і вбік. Натомість ZMIY Пожежний 2.0 розробили з нуля відповідно до креслень і технічного завдання, погоджених із рятувальниками, та з урахуванням ширшого спектра завдань. У Rovertech зазначають, що від першої версії пожежного робота в новому комплексі залишилося небагато.

Зміни торкнулися, зокрема, електроніки та програмного забезпечення. Стара платформа не мала достатньої кількості вихідних каналів для під'єднання нового обладнання, тому інженери розробили окремий блок керування приблизно на 30 реле. Він дає змогу перемикати два водяні контури, запускати систему зрошення, керувати освітленням, лафетним стволом, лебідками та тягачами. Універсальний блок компанія планує використовувати й на інших своїх платформах.

Також розробники переробили пульт керування, щоб оператор міг працювати з ним без тривалої адаптації, зокрема в стресових ситуаціях. На ньому встановлені захищені від води й ударів індустріальні джойстики, кнопки та засоби виведення відеопотоків.

Ще одне нововведення — гучномовець із двостороннім аудіозв'язком. Завдяки йому оператор наземної станції може чути, що відбувається поруч із роботом, і передавати голосові повідомлення людям у зоні ураження. Це дає змогу спілкуватися з постраждалими під час пошуково-рятувальних робіт, повідомляти їм про евакуацію та надавати необхідні вказівки.

Наразі Rovertech планує розробку третього покоління комплексу, а також готує кілька вузькоспеціалізованих модифікацій. Зокрема, компанія працює над окремою версією пожежного НРК для європейського ринку та простішою, витривалішою і доступнішою за ціною модифікацією для військових.

Нещодавно Rovertech модернізувала дистанційно керований комплекс наземного роботизованого очищення (КНРО) «Змій». Оновлена версія отримала електричну силову установку, супутниковий зв’язок Starlink, посилену силу удару та збільшений час безперервної роботи.