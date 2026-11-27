Нова система має криптографічне шифрування AES-256 і технологію перебудови частоти, що підвищує стійкість зв’язку до засобів РЕБ.

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Російська армія почала активно застосовувати безпілотники з китайською цифровою системою відеозв’язку Ascent.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами експерта, до нього надходить багато фотографій відеопередавачів (VTX) із чотирма антенами, які використовують на таких дронах. Система має назву Ascent. Її розробники також створили систему Walksnail, однак Ascent є окремою технологією.

Бескрестнов пояснив, що модеми Ascent побудовані на чипсеті Artosyn ARLink AR8030. Система використовує закритий протокол передачі даних із криптографічним шифруванням AES-256, а також стрибкоподібну перебудову частоти. Ці технології мають забезпечувати стійкість зв’язку до засобів радіоелектронної боротьби.

Також "Флеш" наголосив, що використання цифрових систем поступово витісняє аналогове відео у FPV-дронах.