Міністр закордонних справ наголосив, що українська лінія фронту є також лінією захисту європейської безпеки.

Зволікання з рішеннями про підтримку України може в майбутньому призвести до значно більших витрат європейських держав на захист власної території.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе в Києві, пише Укрінформ.

За словами Сибіги, українська лінія фронту є водночас лінією захисту європейської безпеки, а підтримка України – рішенням про європейське самозбереження.

"Якщо ми не хочемо, щоб ця війна прийшла також у європейські домівки, важливо дотримуватись єдності, важливо на всі наміри Росії розділити Європу з США, розділити ... членів Європейського Союзу поміж собою, рішуче відповідати об'єднаними рішеннями, колективними рішеннями. І тут треба виходити з того, що зволікання з деякими рішеннями потім може обернутися в перспективі ... значно більшими видатками вже для захисту своєї конкретної країни", – сказав міністр.

Також Україна розраховує, що партнери врахують аргументи щодо необхідності її макрофінансової підтримки.

"Ціна війни зростає. Такі зараз реалії. Ворог – Росія – наростила свій бюджет війни, і ми маємо протидіяти пропорційно та адекватно. Дуже важливо досягати паритету", – наголосив Сибіга.