Професор органічної хімії Белградського університету Радамір Саїчич балотуватиметься у президенти Сербії. У п’ятницю його кандидатуру підтримала політична група "Студентський список", яка має більшість у парламенті.

Про це повідомляє Bloomberg.

65-річний Саїчич став відомим під час майже дворічних протестів проти уряду, очолюваних студентами університетів. Згодом рух перетворився на політичну силу й переміг на дострокових виборах 25 жовтня. Нині Саїчич є депутатом, але, за даними Bloomberg, має скласти мандат, щоб балотуватися на президентських виборах.

Контекст

"Студентський список" контролює 140 із 250 місць у парламенті, однак досі не запропонував кандидата на посаду прем’єр-міністра й не сформував уряд. Колишній президент Александар Вучич залишив посаду у вересні, перервавши свій другий термін. Він заявив, що його партія ще не вирішила, чи висуватиме власного кандидата на президентських виборах. Остаточне рішення очікують на партійному з’їзді на початку грудня.

Рішення про дату президентських виборів напередодні підписав голова парламенту Александар Чупич.