Лідери кількох країн, які наполягають на скороченні бюджету – Данія, Швеція, Бельгія та Австрія, – залишили вчора переговори.

Саміт лідерів Євросоюзу у Брюсселі опинився в кризовій ситуації – вчора ввечері уряди, що вимагають скорочення семирічного бюджету, проігнорували голову Європейської ради Антоніу Кошту, покинувши переговори під його керівництвом.

Про це пише Politico.

Цей різкий крок посилює тиск на Кошту. Перед ним стоїть завдання досягти домовленості між 27 урядами країн ЄС і він хоче отримати позитивний результат до кінця року.

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“Хоча посадовці ЄС, обізнані з перебігом переговорів, були приголомшені глибиною розбіжностей, багато хто очікував певного “політичного театру” і все ще припускає можливість досягнення компромісу під час наступної зустрічі лідерів 17 грудня”, – зазначає видання.

“Стільки зусиль, стільки політичного пафосу, стільки гучних заяв – а в підсумку абсолютно нічого”, – написав на соціальній платформі X голова комітету Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге.

This should have delivered far more. A special summit on EU’s next long-term budget that fails to bring us even one step closer to a solution and is actually cut Short. All that effort, all the political fanfare, all the big announcements – and absolutely nothing to show for it. — Bernd Lange (@berndlange) November 26, 2026

Politico додає, що Кошта організував саміт у четвер не для того, щоб досягти угоди. Натомість його мета полягала в тому, щоб “зіштовхнути сторони між собою та спробувати подолати розбіжності між двома основними ворогуючими таборами”. Одна сторона, як-от Іспанія та Італія, прагне збільшення бюджету й збереження “традиційних” видатків ЄС (наприклад, у сферах сільського господарства чи підтримки бідніших регіонів). Інша, зокрема, Німеччина та Швеція, вимагає від блоку зменшити свої амбіції та переорієнтувати інвестиції на оборону й безпеку.

Однак після багатогодинних переговорів у вузьких колах лідерів кілька країн, які наполягали на скороченні бюджету – Данія, Швеція, Бельгія та Австрія, – залишили переговори, заявивши, що такий формат має на меті налаштувати їх одне проти одного.

Кошта відмовився від планів продовжити саміт сьогодні і скоротив свою підсумкову пресконференцію, що відбулася о першій годині ночі разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, до всього 11 хвилин.

Тепер 27 лідерів країн ЄС докладатимуть зусиль, щоб досягти домовленості на грудневому саміті, який, за словами численних дипломатів і посадовців, ймовірно, триватиме кілька днів і ночей.

Хоча формально в розпорядженні блоку є цілий рік для узгодження так званої Багаторічної фінансової програми на 2028-2034 роки, нинішнє керівництво сповнене рішучості вирішити це питання до квітневих виборів у Франції, де лідерка ультраправих Марін Ле Пен є фавориткою у боротьбі за посаду президента.

Скільки передбачає бюджетний план ЄС і яку суму виділяють для України?

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Бюджетний план Євросоюзу передбачає виділення Україні 100 млрд євро протягом семи років, а окремо лідери мають погодити нову позику на 45 млрд євро. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погрожував заблокувати бюджетну угоду, якщо всі країни ЄС без винятку не візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну. Водночас Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина виступають проти використання коштів для військової допомоги Києву.

Початкова пропозиція Європейської комісії щодо 7-річного бюджету ЄС на 2028-2034 роки становила 1,985 трильйона євро, повідомляють Euronews. Проте 21 листопада президент Євроради Антоніу Кошта запропонував скоротити його на 204 мільярда євро і представив оновлений компромісний проєкт на суму 1,781 трильйона євро.

Кошта, серед іншого, він пропонує запровадити податок для великих технологічних компаній, щоб зменшити фінансовий тягар для держав-членів.

Бюджет ЄС – це спільний бюджет Європейського Союзу, кошти якого спрямовуються на різні потреби: від сільськогосподарських субсидій та інфраструктурних проєктів до прикордонного контролю й оборони. У ЄС сподівалися дійти загальної згоди щодо бюджету до кінця 2026 року, а його офіційне ухвалення планувалося на 2027 рік.