Керівна хунта в західноафриканській державі Гвінея-Бісау оголосила про перенесення виборів на два роки – до 26 листопада 2028 року, повідомляє DW.

Це рішення було оприлюднено в першу річницю військового перевороту в Гвінеї-Бісау, що стався 26 листопада 2025 року. Наразі країну очолює військовий генерал Орта Інта-а, який виконує обов’язки перехідного президента.

У своїй заяві Інта-а зазначив, що для проведення виборів “бракує необхідних технічних, матеріальних і фінансових умов”.

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“Вкрай важливо забезпечити належні умови для підготовки та проведення виборів відповідно до принципів законності, демократичної участі, рівних можливостей, прозорості та чесності виборчого процесу”, – підкреслив він.

Військовий переворот у Гвінеї-Бісау відбувся через три дні після загальних виборів, що пройшли минулого року. Військові усунули від влади чинного президента Умару Сіссоку Ембало. І Ембало, і опозиційний кандидат Фернанду Діаш да Кошта оголосили про свою перемогу на виборах, причому військові заарештували Ембало за день до офіційного оголошення результатів.

Західноафриканський блок ЕКОВАС закликав Гвінею-Бісау повернутися до цивільного правління.

Більше про Гвінея-Бісау

Гвінея-Бісау – невелика тропічна португаломовна країна на узбережжі Західної Африки, в історії якої відбулося чимало державних переворотів. Країна потерпає від високого рівня корупції, а також є важливим пунктом у ланцюгу незаконного переправлення кокаїну до Європи.

За оцінкою вашингтонської правозахисної організації Freedom House, Гвінея-Бісау є лише “частково вільною” через втручання військових у виборчий процес.

Організація “Репортери без кордонів” відвела Гвінеї-Бісау 100-те місце зі 180 у своєму індексі свободи преси. За її даними, “різке погіршення безпекової ситуації для працівників ЗМІ в поєднанні з політичним і економічним тиском створили серйозні перешкоди для журналістської діяльності в останні роки”.