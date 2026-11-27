Кількість диверсійних інцидентів у Європі за рік до вересня 2026-го зросла на 16%. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), пише Reuters.

За оцінкою аналітиків, виконавці операцій стають досвідченішими й використовують складніші методи, зокрема саморобні вибухові пристрої з таймерами та дистанційними детонаторами.

Водночас більшість операцій, як і раніше, виконують недосвідчені завербовані люди. Арешти таких виконавців навряд чи зупинять російські спецслужби, які, за оцінкою IISS, керують ними.

Найбільше ризикують Німеччина та Польща: їхні транспортні, логістичні й промислові мережі важливі для постачання допомоги Україні. Понад половина зафіксованих інцидентів у період із жовтня 2025-го до вересня 2026 року була спрямована проти критичної інфраструктури, зокрема військово-промислових і транспортних об’єктів.

Серед прикладів у звіті згадано інцидент в аеропорту Лейпцига. Там виявили начинений вибухівкою дрон поблизу українського транспортного літака "Антонов", який використовують для військових перевезень. Слідчі також припускають, що інший безпілотник зіткнувся з вантажним літаком DHL після тимчасового закриття летовища.