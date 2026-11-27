Об’єктами атак найчастіше були Польща, Німеччина (20%), а також країни Балтії.

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4 серпня 2026 року в аеропорту Лейпцига виявили БпЛА з вибухівкою, який мав атакувати український вантажний літак

Кількість диверсійних операцій Росії по всій Європі зросла на 16% за останній рік, кампанія Кремля була зосереджена на європейських країнах, які підтримують Україну.

Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) “Неконвенційна війна Росії проти Європи: саботаж, стримування та сценарії майбутнього”.

Дослідження атак засвідчило, що російські агенти частіше застосовують складніші саморобні вибухові пристрої з таймерами та дистанційними детонаторами.

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З жовтня 2025 по вересень 2026 року об’єктами атак найчастіше були Польща (24% інцидентів), Німеччина (20%), а також країни Балтії (20%).

Автори звіту попередили, що інцидент із масовими жертвами стає все більш “можливим, оскільки простір для помилок звужується”.

Трьома найбільш мішенями для атак у згаданий період були військово-промислові об'єкти, на які припадало 28% диверсій, транспорт – 22% та енергетичний сектор – 7%.

Кількість підпалів подвоїлася – з 7 до 14 (їхня частка зросла з 7% до 16%), а інциденти із застосуванням саморобних вибухових пристроїв майже потроїлись – з 4 до 11 (частка зросла з 4% до 12%).

Також зафіксовані п’ять спроб убивства.

Розподіл за країнами (січень 2022 – вересень 2026):

Країна / Регіон Орієнтовна к-сть інцидентів (2022–2026) Реклама Ключові факти та специфіка Німеччина ~59 Головна ціль; найбільше атак на військові об'єкти, транспорт та ОПК. У серпні 2026 року в аеропорту Лейпциг/Галле виявили БпЛА з вибухівкою, націлений на український вантажний літак. Фіксувалися спроби замикання ЛЕП за допомогою саморобних ракет із дротами. Польща ~51 29 інцидентів за останній рік, 16 завершилися арештами (найвищий показник у Європі). У листопаді 2025 року підірвали колію Варшава-Люблін біля с. Міка. У грудні 2025-го кібератаки накрили понад 30 об’єктів ВДЕ, завод і ТЕЦ. Франція ~28 Реклама Переважно операції впливу на суспільні об'єкти та релігійні розколи (червоні долоні на меморіалі Голокосту, свинячі голови біля мечетей), а також транспорт. У вересні 2026 року в Нормандії зійшов із рейок поїзд (44 поранених), підозрюють саботаж. Країни Балтії Литва (~15), Латвія (~13), Естонія (~7) 18 інцидентів за останній рік (підпали, міграційний тиск, повітряні кулі з Білорусі). У березні 2026 року Литва затримала дев’ять учасників мережі ГРУ з 13 осіб, що готувала підпали й убивства. Країни Північної Європи Фінляндія (~14), Швеція (~13), Норвегія (~12), Данія (~3) 42 інциденти з 2022 року (переважно БпЛА-розвідка, пошкодження кабелів, міграція), але лише 3 за останній рік. У Данії у вересні 2025 року через невідомі БпЛА закрили аеропорт Копенгагена (постраждали ~20 тис. пасажирів). Велика Британія ~13 Менше диверсій через жорсткі обмеження для дипломатів РФ, але вербування триває (підпал складу з допомогою Україні в Лондоні; справа вересня 2026 року про зв'язок із «Добровольчим корпусом» ГРУ). Реклама Румунія ~11 У жовтні 2025 року в офісі «Нової пошти» в Бухаресті знешкодили два запалювальні пристрої з дистанційними детонаторами (виконавці — двоє громадян України, завербовані РРС). Інші країни Чехія (~8), Молдова (~8), Сербія (~6), Іспанія (~5), Бельгія/Болгарія/Нідерланди/Словаччина (по ~4) У Нідерландах (вересень 2026) на колії клали труби й кабелі для зриву сигналізації; в Іспанії у 2024 році вбили пілота Максима Кузьмінова.

IISS виокремлює три рівні виконавців російських операцій:

1. Некваліфіковані «одноразові» проксі (більшість атак): криміналітет або вразливі особи, завербовані онлайн за моделлю «насильство як послуга» з оплатою в криптовалюті. Виконують підпали, вандалізм, просту розвідку.

2. Напівкваліфіковані проксі (зростаюча загроза): використовують складніші засоби – СВП із таймерами та дистанційними детонаторами. Їх або навчають, або передають уже готові пристрої через посередників.

3. Кадрові офіцери російських спецслужб: залучаються до операцій проти високопріоритетних цілей (літак у Лейпцигу, замахи на керівника Rheinmetall Арміна Паппергера).

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Як відзначають аналітики IISS, диверсії не зменшили військову допомогу Україні й не зупинили переозброєння Європи. Росія змусила ЄС витрачати більше на охорону, але не досягла політичних поступок.

Арешти проксі, публічне викриття агентів та закриття консульств завдають Росії тактичних незручностей, але не змінюють розрахунків Кремля. Російські спецслужби легко замінюють затриманих виконавців, констатує IISS.

Ще один висновок Міжнародного інституту стратегічних досліджень: європейські уряди реагують на кожен інцидент окремо, уникаючи чітких «червоних ліній» через страх ескалації. Через це перша атака з масовими жертвами змусить уряди діяти під тиском і оголить розбіжності всередині ЄС і НАТО.

Аналітики IISS прогнозують чотири ймовірні сценарії до 2029 року:

1. Розподілене виснаження: Росія підтримує розпорошені диверсії, кібератаки й провокації з БпЛА по всій Європі. Мета – зробити підтримку України дорогою та виснажити ресурси служб безпеки. Підтримка України зберігається, але бізнес неохоче береться за оборонні контракти.

2. Доступ після припинення вогню: за умов крихкого перемир'я в Україні РФ зменшує кількість помітних диверсій, але переходить до тихого вербування підрядників, закріплення в цифрових мережах і розвідки для створення важелів тиску на майбутнє. Частина європейських столиць прагне нормалізації, що послаблює інвестиції в захист.

3. Концентрований логістичний примус: комбіновані фізичні та кібератаки зосереджені на транспортних вузлах між Німеччиною та східним флангом НАТО. Перевантаження альтернативних маршрутів спричиняє суттєві затримки військових постачань і відмову приватних перевізників від оборонних контрактів.

4. Північний морський та інфраструктурний тиск: неоднозначні інциденти з підводними кабелями, морська активність і розвідка біля північної Норвегії та в Північній Атлантиці. Мета – відтягнути обмежені військово-морські й повітряні ресурси НАТО на охорону інфраструктури та ускладнити атрибуцію.