Найбільших руйнувань зазнали комунальні дороги в межах міст, повідомив міністр з питань відновлення та інфраструктури Микола Калашник.

Цьогоріч на відновлення міських і муніципальних доріг з резервного фонду спрямували 3,5 млрд грн, а на Київщину загалом – близько 1,5 млрд грн.

Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

За словами міністра, найбільших руйнувань зазнали комунальні дороги в межах міст.

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“Дійсно, пошкодження надзвичайні саме комунальних доріг, які знаходяться всередині міста. Передбачено фінансування в поточному році з резервного фонду 3,5 млрд грн для відновлення саме міських, муніципальних доріг”, – сказав Калашник.

Він також повідомив, що цього року відремонтували об’їзну дорогу Н-08, яка йде від Черкащини, — це дало змогу забезпечити об’їзд для великогабаритного транспорту.

Фінансування дорожньої галузі на наступний рік міністр озвучив у межах показників першого читання бюджету.

“На наступний рік передбачається в першому читанні законом про бюджет на 2027 рік 52,8 млрд грн, з них 8,54 будуть спрямовані саме на місцеві дороги. На Київщину передбачається понад пів мільярда гривень, що дасть можливість місцевій регіональній владі забезпечити рівномірний розподіл і ремонт цих доріг”, – зазначив він.

Калашник додав, що для того, аби унеможливити подальше руйнування доріг, провели розмежування повноважень із Центром організації дорожнього руху, патрульною поліцією та Національною поліцією щодо встановлення відповідних знаків, які унеможливлять заїзд великогабаритної техніки на муніципальні дороги.

“Неодмінно зробимо якнайкраще, відновимо ці дороги. Зокрема, і на Київщині за цей період було зроблено дійсно багато з відновлення – близько півтора мільярда спрямовано на відновлення доріг цього року”, – додав міністр.