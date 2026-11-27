З 1 січня тарифи Укрзалізниці зростуть ще на 15%. Про це під час години запитань до уряду сьогодні повідомив прем'єр Сергій Корецький.

Підвищення тарифів розбили на два етапи, щоб уникнути одномоментного зростання: перший етап становив 30%, другий – на 15% – набуде чинності з 1 січня.

«Завдяки, в тому числі, консультаціям з депутатами підняття тарифів було розбито на два етапи. Це вже був плюс для того, щоб не було одномоментного, одночасного підвищення. Відповідно, перший етап був 30%, і на 15% буде підвищено з 1 січня», – сказав він.

За словами глави уряду, і Укрзалізниця, і основна маса державних компаній під час війни виконують роль дотаційного інструмента для українців. Втім, він наголосив, що в цьому є межа, і тарифи потрібно поступово піднімати, щоб залізниця не працювала в мінус.

«Ці гроші підуть на підвищення зарплат тих самих залізничників, а залізниця українська сьогодні – номер один роботодавець в нашій державі, 170 тисяч працівників, окрім адміністративно-керуючого складу. І, безумовно, ви знаєте, як росте світова ціна на пальне, на нафту, на дизель. Відповідно, це прямо впливає на здорожчання тарифів», – зазначив Корецький.

Попри ці підвищення, тариф, за словами премʼєра, залишається дотаційним для бізнесу, а Укрзалізниця працює на межі фінансового результату. Водночас він вказав, що через заблоковані порти, зменшений експорт і розбиті металургійні підприємства впав обсяг перевезень, а отже – і надходження компанії. Підвищення тарифів, за його словами, хоча б частково компенсує цей фінансовий розрив.